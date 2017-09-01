Глава Житомирской ОГА Гундич во время встречи с представителями Китая: мы ищем инвестора для завода по переработке подсолнечника

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сегодня, 1 сентября, во время встречи с делегацией города Дачжоу Китайской Народной Республики рассказал о поисках инвесторов для строительства завода по изготовлению масла. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Читайте такжеПредприниматели Житомирщины получат возмещение за выращивание льна и гречки – ОГА

Как отмечается в сообщении, на Житомирщине ежегодно выращивают более 200 тысяч тонн семян подсолнечника, но завода по его переработке в области нет.

«На сегодня область является сельскохозяйственной и производит много подсолнечника. Мы ищем инвесторов для строительства завода по изготовлению подсолнечного масла. Более 200 тысяч тонн за год собирается подсолнечника в области, но аграрии вынуждены везти семена в другие области. Мы даже уже подобрали несколько мест, где можно разместить такой завод, чтобы это было экономически выгодно и производителю, и поставщикам», – сказал Гундич.

Председатель Народного Правительства города Дачжоу Гоу Хенксяо отметил, что у них есть финансы и технические и персональные возможности, поэтому они сейчас ищут сферы инвестирования. Если подсолнечник будет им экономически выгоден, то они рассмотрят это предложение.

Также участники встречи обсудили возможности производства в области целлюлозы, обработки древесины и добычи и обработки янтаря на базе существующего коммунального предприятия.

«Нас интересуют иностранные инвестиции. У нас каменедобувна, лесоперерабатывающая и сельскохозяйственная отрасли требуют инвестиций. Уверен, что такие встречи все же дадут положительный результат, ведь есть заинтересованность с обеих сторон», – отметил председатель ОГА.