Создана ассоциация «Укрводка»

Четыре из пяти крупнейших украинских производителей водки создали ассоциацию «Укрводка». Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами директор ассоциации Иван ЖОЛНЕР.

В ассоциацию вошли «Национальные алкогольные традиции» (ООО ГК «Баядера»), ГК «Союз-Виктан», ГК «Олимп» и «Nemiroff Холдинг».

По словам И.ЖОЛНЕРА, цель создания ассоциации – защита интересов водочной промышленности и борьба за легализацию рынка ликероводочных изделий.

При этом, по словам директора ассоциации, членом ассоциации может быть любой производитель или дистрибутор алкогольных напитков, который поддерживает стратегию ассоциации по легализации рынка.

Ассоциация намерена защищать интересы отрасли в органах государственной власти и содействовать госорганам в разработке нормативно-правовой базы для обеспечения развития отрасли.

И.ЖОЛНЕР не исключает, что «Укрводка» будет сотрудничать с другими отраслевыми ассоциациями. «Будем сотрудничать со всеми ассоциациями, где перекрещиваются наши интересы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года эти ведущие производители ликероводочных изделий приняли решение о выходе из состава отраслевой Ассоциации СОВАТ.

Компании заявили, что их дальнейшая работа в рамках СОВАТ исчерпала себя, поскольку «структурно и профессионально Ассоциация перестала соответствовать изначальным целям по отстаиванию интересов отрасли и борьбе с «теневым» рынком алкоголя».