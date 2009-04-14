ГПУ проверит импорт мяса в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре осуществить проверку процесса импортирования в Украину мясопродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Яготине Киевской области во время выступления на совещании по вопросам финансового состояния предприятий АПК и ситуации в животноводстве.

В.ЮЩЕНКО подверг критике ситуацию с ввозом в Украину дешевого мяса. Он выразил сомнение, что мясо за 80 центов может попадать на территорию Украины без таможенных нарушений. «Очевидно, по накладным это не мясо», - предположил Президент.

Он попросил Генпрокуратуру проверить всю цепочку завоза на территорию Украины импортного мяса.

При этом Президент подчеркнул, что вообще вся политика правительства, как нынешнего, так и предыдущего, по поддержке отечественного мясопроизводителя является непродуманной. По словам Президента, чем больше импорт мяса, тем меньше поголовье скота в Украине. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать не иностранного товаропроизводителя, а отечественного, предоставлять ему преференции и льготы.

«Парадокс, мы в этом году имели самый большой урожай фуражного зерна и наименьшее количество поголовья», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал трагедией темпы роста импорта мяса в Украину, отметив, что если эта тенденция сохранится, то украинскому мясопроизводству будет угрожать исчезновение.

«Импортировать мясо в Украину – это все равно, что в Россию импортировать нефть и газ, а в Колумбию – кофе», - сказал Президент, добавив, что правительство Южной Кореи отправили в отставку, когда оно приняло необоснованное решение, которое привело к резкому увеличению импорта мяса в страну.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике действия правительства по ограничению экспорта зерна и растительного масла. Говоря об ограничении экспорта растительного масла, В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина является одним из крупнейших его производителей в мире. «Казалось бы, украинским маслом полита половина мира, у нас один конкурент – Аргентина, но, слава Богу, она далеко», - сказал Президент, выразив удивление, почему при таких условиях ограничивается экспорт и предоставляется право лишь двум компаниям, одна из которых принадлежит депутату от БЮТ.

«Разве это конкуренция?», - поинтересовался Президент, выразив мнение, что подобные решения продиктованы не государственными интересами.