«Укрводка» выступает за повышение минимальных цен на водку до 17 грн. за 0,5 литра в связи с повышением ставок акцизного сбора на алкоголь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами директор ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

По его словам, сегодня ведутся разговоры о пересмотре размера минимальных цен на водку. «Укрводка» поддерживает минимальную цену на уровне 14 грн. (за 0,5 литра – УНИАН), а при акцизе в 34 грн. – 17 грн.», - сказал И.ЖОЛНЕР.

По его словам, увеличение акциза на алкоголь, которое запланировано на 1 июля, приведет к подорожанию продукции. «Если акциз на водку повысится на 58%, то на бутылке водки цена вырастает на 3 гривни», - сказал он, пояснив, что после наценок дистрибуции и розницы цена бутылки водки вырастет в среднем на 6 грн.

По мнению производителей, «минимальные цены – некий гарант, что легальные производители на равных с нелегальными, если не работает машина контроля».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ввел с 15 ноября 2008 г. минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк 3 звезды составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, оптовая – 125 грн., на коньяк 4 звезды – минимальная оптово-отпускная – 116,67 грн., розничная – 140 грн., коньяк 5 звезд – оптово-отпускная – 133,33 грн., розничная – 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки – минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.