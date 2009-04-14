Нужен Консультативный совет по вопросам сельского хозяйства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает создать Консультативный совет по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Яготине Киевской области на совещании по вопросам финансового состояния предприятий АПК и ситуации в животноводстве.

В частности, Президент предложил проект указа, в котором речь идет о создании такого совета при Президенте Украины.

В состав этого совета должны войти представители общественных организаций по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий, профессиональных и межпрофессиональных объединений в сфере агропромышленного комплекса, научно-исследовательских учреждений, заведений образования и аналитических центров, которые имеют большой научный потенциал и признанный авторитет в Украине и за ее пределами.

Президент предложил присутствующим на совещании обсудить этот проект указа и внести в него свои предложения. При этом он подчеркнул, что сельхозпроизводители должны четко сформулировать свою консолидированную позицию относительно развития агропромышленной отрасли и таким образом повлиять на правительство, которое очень часто своей непрофессиональной политикой в сфере АПК приводит к миллиардным потерям. В частности, по словам Президента, это касается введения административных подходов, ограничений и т. п., в то время как АПК имеет большой потенциал для развития.