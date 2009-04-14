Ющенко ознакомился с работой Яготинского маслозавода

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки по Киевской области ознакомился с работой Яготинского маслозавода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО осмотрел отделение принятия молока, аппаратное отделение, цех разлива и фасования молочных продуктов предприятия.

* * * Основанное в 1956 году ОАО «Яготинский маслозавод» сейчас является современным предприятием по переработке молока и сливок в больших объемах, на котором работают 800 человек. Ежесуточно завод может принимать 450 тонн молока и 50 тонн сливок, производить 35 тонн сливочного масла, 17-20 тонн сухого обезжиренного и сухого цельного молока, более 150 тонн продукции из цельного молока.

Специалистами завода разработаны новые виды продукции на основе цельного молока с натуральными наполнителями с увеличенным сроком реализации путем применения глубокого охлаждения.

За 5 последних лет предприятие увеличило выпуск товарной продукции в два раза и значительно расширило ее ассортимент.