Аграрии должны помочь снятию моратория на продажу земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает сельхозпроизводителей своей активной позицией повлиять на снятие моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Яготине Киевской области на совещании по вопросам финансового состояния предприятий АПК и ситуации в животноводстве.

Президент подчеркнул, что ни в одной стране мира банковская система не кредитует аграрный сектор без движения земли, поскольку давать кредиты на будущий урожай очень рискованно. «Сертификат на землю – это облако в штанах», - сказал Президент, подчеркнув, что мораторий очень серьезно ограничивает развитие сельскохозяйственного сектора.

В.ЮЩЕНКО назвал феодализмом и преступлением сохранение в Украине такого моратория. По его словам, сельхозпроизводители и все, кто причастен к АПК, должны без политики сделать все, чтобы заставить именно политиков снять мораторий на продажу земли.

Президент отметил, что при необходимости можно было бы ввести определенные ограничения. Например, относительно того, что владельцем земли может быть только гражданин Украины. Также можно было бы в законе, который бы отменял мораторий, записать, что назначение земли не может меняться. А также можно было бы, по мнению Президента, запретить определенные операции с землей на определенное в законе время.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса», которым продлен мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2010 года.