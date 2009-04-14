Ющенко выступает за возобновление 13% надбавки к ввозной пошлине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за возобновление 13% надбавки к ставке ввозной пошлины для сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, закрывая совещание по вопросам финансового состояния предприятий АПК и относительно ситуации в животноводстве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это необходимо для поддержки отечественного товаропроизводителя.

При этом он отметил, что понимает, насколько это тяжелое решение, но убежден, что необходимо объяснять всем, в том числе и международным учреждениям, необходимость такого решения для Украины.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13-процентная надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще. По заявлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, действие 13-процентной надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.

Кабинет министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности, угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более чем на 12 месяцев.