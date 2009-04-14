ВР приняла законопроект об экспорте спирта

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменения в статью 14 Закона Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта проголосовали 227 из 434 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что предприятия - производители спирта этилового осуществляют реализацию спирта на экспорт через государственные предприятия, специально уполномоченные на это Кабинетом министров Украины, а украинским потребителям - через оптовую торговлю.