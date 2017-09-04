Турки построят современный мукомольный комплекс - Агрофонд

Турецкая компания Alapala Makina, промышленное подразделение Alapala Group, ведет переговоры о поставке в Украину оборудования для строительства крупного мельничного комплекса. Об этом председатель правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко сообщил в интервью РБК-Украина, сообщает Капитал.

Он отметил, что проект реализуется в партнерстве с ПАО "Аграрный Фонд".

"Мы получили от крупного турецкого производителя - компании Alapala - предложение о поставке мельничного оборудования. Финансирование будет осуществляться турецким Эксимбанком по ставке EURIBOR (сейчас нулевой) плюс 2,5%. То есть, банк финансирует компанию Alapala, а они с рассрочкой на пять лет поставляют нам оборудование", - сообщил Радченко.

По его словам, место размещения будущего предприятия еще обсуждается. Он предположил, что это может быть столичный регион, где очень высока концентрация хлебопекарских предприятий. На сегодня в Киевской области работают три крупнейших хлебных холдинга страны – "Хлебные инвестиции", "Хлеб Киева" и "Кулиничи".

Предполагаемая мощность новой мельницы составит 150 тонн переработки зерна в сутки. Сумма вложений - 4,5 млн евро. Сейчас в Украине действует около 900 мельниц, из которых лишь около 20 промышленные, с объемом переработки свыше 100 тонн зерна в сутки.

Радченко отметил, что в настоящее время Аграрный фонд не располагает собственными производственными мощностями, что не помешало компании занять 12% внутреннего рынка муки и активно развивать экспорт.

"Но для интенсивного роста собственные мельницы необходимы", – подчеркивает Андрей Радченко.

По его словам, помимо эффекта для предприятия, этот проект будет иметь позитивное влияние на отрасль и общий бизнес-климат в стране, так как даст сигнал международным компаниям, что Украина остается привлекательной страной для инвестиций.

Alapala Group (Турция) включает в себя 7 компаний, которые работают в промышленности, производстве продуктов питания, внешней торговле и строительстве.

Alapala Makina основана в 1954 г, является старейшим и главным предприятием Alapala Group.

Компания специализируется на строительстве объектов пищевой промышленности и изготовлении оборудования для производства, транспортировки и переработки зерновых культур. В своем секторе Alapala Makina занимает второе место крупнейших мировых предприятий.