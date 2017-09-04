Минагропрод: причин для роста цен на гречку нет

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в 2017 году рост урожая гречихи на 54,3% по сравнению с предыдущим годом – до 197,5 тыс. тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства, подчеркнув, что урожай гречихи в 2017 году полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка на уровне 160 тыс. тонн, что позволит сохранить стабильную цену на этот товар.

«По предварительным прогнозам, урожай гречихи в 2017 году составит 197,5 тыс. тонн при потребности внутреннего рынка в 160 тыс. тонн. В 2016 году было собрано 128 тыс. тонн этой культуры», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение 2017 года средние цены на гречневую крупу колебались в пределах 20%, оставаясь в диапазоне 23,92-29,76 грн/кг. По состоянию на 30 августа средняя цена гречки в Украине составляла 24,25 грн/кг. Для сравнения, на эту дату в прошлом году гречка стоила 30,97 грн.

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«Рыночные балансы не указывают на риск роста цен, поэтому такие колебания могут иметь исключительно спекулятивный характер. Однако сам факт того, что рыночная ситуация настолько подвергается внешнему воздействию, еще раз подчеркивает важность планирования и формирования соответствующей структуры посевных площадей», - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Пресс-служба пояснила, что возможное снижение урожайности гречихи вследствие неблагоприятных погодных условий было нивелировано ростом посевных площадей под этой культурой на 22% - до 183 тис. га против 150 тис. га в 2016 году.

Согласно сообщению, в последние годы гречка входит в тройку самых рентабельных культур в растениеводстве, что является естественным стимулирующим фактором расширения посевных площадей под этой культурой.

По данным Минагропрода, по состоянию на 1 сентября 2017 года аграрии намолотили 55 тыс. тонн гречихи с площади 50 тыс. га (27% от прогноза) при урожайности 11 ц/га.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив 37,3 млн тонн с площади 9,6 млн га.

В ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.