В Киевской области построят ферму для разведения африканского сома

Государственное предприятие «Сервис», относящееся к сфере управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, планирует построить в Киевской области инновационную ферму для разведения товарного африканского сома, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Компания выбрала для разведения африканского сома, поскольку это один из самых перспективных видов рыбы для дистрибуции на украинском рынке, а также он имеет высокие вкусовые качества и относительно невысокую розничную стоимость», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ферма площадью 1000 квадратных метров сможет производить от 120 до 240 тонн рыбы в год. Для сравнения, чтобы вырастить такое же количество рыбы в открытых водоемах необходимо не менее 150 га водной поверхности. Еженедельно ферма будет производить до 4 тыс. кг рыбы. В производстве будут задействованы только двое рабочих, все процессы будут автоматизированы.

При этом пресс-служба не уточнила сумму инвестиций в строительство и сроки введения объекта в эксплуатацию.

«Ферма станет первым в Украине индустриальным аквакультурным объектом по выращиванию африканского сома с использованием технологии интенсивного рыбоводства РАС (рециркуляционная аквакультурная система). Ферма станет одним из самых современных рыбных предприятий в Украине, наглядно демонстрируя потенциал и возможности этого вида фермерства», - отмечается в сообщении.

Первая очередь фермы будет содержать 4 модуля по 50 тонн продукции в год. Следующим шагом станет обустройство цеха для переработки рыбы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, украинские рыболовецкие предприятия в 2016 году выловили в украинских водоемах 79,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 14% больше, чем в 2015 году, и является рекордным показателем вылова рыбы за последние 20 лет.