"Казатинский птицекомбинат" завершил 2008 год с убытками

ОАО "Казатинский птицекомбинат" завершил 2008 году с убытками 11,134 млн. грн. против 2,045 млн. грн. прибыли в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, в 2008 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 75,28%, или на 66,110 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 153,932 млн. грн., валовой доход возрос на 75,10%, или на 79,310 млн. грн., - до 184,918 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Казатинский птицекомбинат" занимается производством говядины, свинины, колбасных изделий, консервов, мяса в блоках, мясных полуфабрикатов.

95,037% акций Казатинский птицекомбинат владеет немецкая компания OSI International Holding Gmb.

В 2008 г. птицекомбинат выпустил продукции на 114,073 млн. грн., что на 17,67% или на 17,130 млн. грн. больше, чем в январе-декабре 2007 года.

В 2007 году "Казатинский птицекомбинат" сократил прибыль на 34,89%, или на 1,096 млн. грн., по сравнению с 2006 годом - до 2,045 млн. грн., увеличив чистый доход от реализации продукции на 37,9%, или на 24,143 млн. грн. – до 87,822 млн. грн.