Сельхозкооперация, или очередная попытка Кабмина «спасти» село

В последнее время в лексиконе правительства появился новый термин – сельхозкооперация. Именно в ней Кабмин усматривает ту соломинку, которая поможет нашей экономике выйти из кризиса, причем не только агропромышленному сектору, но и металлургии, машиностроению и…

Старое на новый лад...

По подсчетам правительства, на сегодня крестьянскими хозяйствами производится около 70% сельхозпродукции, однако аграрии изолированы от рынков сбыта. Для них это выливается в низкие закупочные цены на продукцию, в то время как для потребителей ее стоимость может быть в 2-4 раза выше. Таким образом, селяне теряют миллионы возможных доходов, а горожане переплачивают эти средства посредникам, или так называемым «перекупщикам».

По мнению экспертов, проблема состоит в том, что часто рентабельность розничной торговли и наценки на базарах превышают рентабельность производителя. Этот вопрос актуален не только в Украине, и каждая страна его решает на свой лад.

Наше правительство тоже придумало, как сократить этот дисбаланс. Ссылаясь на опыт соседей, оно инициировало разработку государственной программы развития сельскохозяйственной кооперации, несмотря на собственный мораторий на "идеи". При этом, очевидно, не изучило опыт тех самых соседних стран и не учло украинский менталитет и реалии.

По данным Кабмина, на сегодня в Украине работает менее тысячи кооперативов. Одна из причин такого небольшого их количества – несовершенство законодательства, которое и хотят изменить в части признания кооперативов неприбыльными организациями. По мнению правительства, это даст толчок созданию новых кооперативов и позволит интенсивнее развиваться существующим.

По мнению руководителя группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимира Лапы, «теоретически кооперативы – это дело полезное, это схема, которая показала свою эффективность во многих странах». По данным ассоциации, в Украине 47 тысяч фермеров и 4 млн. личных крестьянских хозяйств. Согласно статистике, в личных хозяйствах земли больше, чем у крупных агропредприятий – 16 млн. га. Поэтому предпосылки и база для создания кооперативов есть. «Другой вопрос, насколько к этому готова система и сами люди», - отмечает эксперт.

По его мнению, при создании кооперативов нужно учитывать два вопроса. На первый все обращают внимание – это определенные законодательные и налоговые моменты. Но, не менее важным является и второй вопрос – психологический фактор. «Мы 70 лет строили те же самые кооперативы, которые назывались колхозы, и у нас опыт не совсем хороший… Сейчас люди растянули все по своим карманам - оно хоть маленькое, но свое. И второй раз отдавать в кооператив… Все понимают, что в кооперативах, или колхозах все равны, но у председателя всегда дом лучше. Поэтому, даже если мы устраним юридические вопросы, а это очень важно и в любом случае нужно делать, я думаю, что далеко не все будут готовы объединяться», - подчеркнул В.Лапа, добавив, что для тех, кто готов этим заниматься, государство должно создать благоприятные условия.

Со своей стороны начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария Колесник считает, что вектор на развитие кооперативов неправильный. Что более перспективно развивать крупное товарное производство. «Если мы будем говорить, что должны купить у конкретного частника, это значит, что мы отказываемся от крупнотоварного производства. Если мы от него отказываемся, мы отказываемся от экспорта нашей продукции, потому что никакой производитель пищевой продукции не будет допущен на рынки Европы, за которые мы сейчас бьемся, если не будет сертифицировано сырье, из которого продукция производится.

Наши производители молочной продукции сейчас страдают, потому что у нас нет крупных ферм, а молоко от бабушек некачественное. По стандартам ЕС, если на ферме меньше 14 коров, любая продукция, произведенная из этого молока, не имеет права попасть в супермаркет», - отметила М.Колесник.

Займемся рынками

Кстати, правительство не остановилось на «достигнутом» - подсчетах, инициативах. Премьер-министр уже успела дать ряд поручений. По словам Юлии Владимировны, на сегодня существует проблема доступа селян к торговым местам на рынках, поскольку они предлагают продукцию по более низкой цене, чем «перекупщики». Последние не хотят терпеть посягательства на свои доходы, поэтому практически блокируют выход аграриев на рынок.

Между тем, это касается не всех рынков буквально. По словам экспертов, существуют рынки, где производитель может как оптом сдать товар, так и реализовывать его самостоятельно в розницу. Однако, это не совсем удобно для селян. Во-первых, они не всегда имеют в распоряжении необходимый транспорт, чтобы довезти товар, во-вторых, когда же они будут работать на земле, если нужно стоять за прилавком.

И все-таки. Премьер-министр дала поручение внести изменения в законодательство для того, чтобы местные органы власти бесплатно и без аукциона выделяли землю под строительство сельхозрынков. «Мы должны создать столько рынков, чтобы у нас было ощущение, что селяне со своей продукцией попадают на рынок», - сказала она. Очевидно, чтобы такое ощущение у Кабмина появилось, нужно построить 350-400 кооперативных сельхозрынков.

Эксперты скептически оценивают эффективность бесплатного выделения земли. По словам М.Колесник, все, что выдается бесплатно или по каким-то льготам - это схемы для коррупции. «Такая схема выделения земельных участков ни к чему, кроме как к злоупотреблениям на местах, не приведет», - сказала она.

Сходится с ней во мнении и В.Лапа. По его словам, для выделения земли под строительство кооперативных сельхозрынков нужно создать сложную схему, чтобы не было злоупотреблений в этой сфере. «И проводить жесткий отбор, чтобы не получилось, что кооперативы будут создаваться только для того, чтоб получить бесплатно землю», - отмечает он.

Зачем ветконтроль?..

Но на этом идеи Кабмина не закончились. Ю.Тимошенко заявила, что очень часто ветеринарные службы препятствуют доступу селян на рынки и «приказала» отменить ветеринарно-санитарный контроль на них. «Никаких ветеринаров и санитаров там не должно быть. Надо прибрать эту чиновничью свору. Когда селяне продают свою продукцию вдоль автотрассы, и ее останавливаются и покупают богатые автовладельцы, они не интересуются, есть ли санитарное или ветеринарное свидетельство на эту продукцию», - аргументировала решение премьер-министр.

Но эксперты озадачены данным «приказом» Юлии Владимировны. Они считают, что это решение не корреспондируется с действующим законодательством в вопросах качества и безопасности. По их мнению, ветеринарная инспекция не допустит отмены ветпостов. «Если там есть проволочки или поборы, я думаю, лучше организовать горячую линию и оперативное вмешательство, чем полностью отменять систему ветеринарного надзора», - отметил В.Лапа.

Пойдем дальше. Пока новые рынки не построены, премьер-министр призвала мэров городов организовывать еженедельные сельхозярмарки.

Давайте еще раз посмотрим на проблему. Кто живет и работает в селе? Фермеры, которые арендуют землю, зарабатывая на ее обработке. Они закупают специальную технику, берут кредиты и развивают производство. Есть крестьянские подворья, где живут такие же, как и горожане, люди. И все отличие только в том, что у них дом, а в городе - квартира. Они вынуждены работать на огороде и держать домашний скот не потому, что им нравится запах навоза и тяжелый труд, а потому что это единственный способ выжить. Старенькая бабушка-пенсионерка из последних сил ухаживает за своей Буренкой в надежде продать литр молока и купить хлеб. И не виновата она, что у нее нет доильного аппарата и ее молоко по мировым стандартам «некачественное»…

Просто государство бросило селян на произвол судьбы, преподнося уроки самовыживания. Аграрии даже не могут встать на биржу труда, если лишаются работы, которой и так в селе не много, поскольку у них есть огород - будь добр, иди работай. И вместо того, чтобы генерировать утопические идеи, государству стоило бы развивать инфраструктуру сел, создавать рабочие места, чтобы молодежь не рвалась в город, а при ней села расцветут. Чтобы вместо куч с сеном во дворах цвели цветы, как в Европе, куда мы так стремимся. И чтобы селянин знал, что ему не нужно держать корову, имея зарплату, он всегда сможет пойти и купить молоко в магазине. И пусть молоко производят фермеры, и вообще, пусть каждый занимается своим делом. Но этот вопрос решить намного сложнее…

Марьяна Коваль (УНИАН)