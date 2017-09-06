АМКУ решил разобраться со значительным ростом цен на курятину

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен исследовать причины роста цен на рынке курятины и наличие нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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«Еще в начале августа этого года АМКУ обратился к производителям мяса курицы и представителям розничной торговли с официальным запросом о предоставлении информации, касающейся причин роста цен на куриное мясо. По результатам проверки такой информации, если будут установлены необоснованность повышения цен и признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, комитетом будут осуществляться дальнейшие процессуальные действия с целью прекращения нарушения», - сообщила пресс-служба со ссылкой на главу АМКУ Юрия Терентьева.

Согласно сообщению, по информации представителей рынка курятины, основными факторами, которые влияют на ценообразование, являются рост себестоимости производства куриного мяса, вызванный подорожанием кормов и энергоносителей, повышение заработной платы персонала предприятий и общая девальвация национальной валюты, которая влияет на закупочную цену импортируемых составляющих в производственном процессе.

Пресс-служба отметила, что, согласно данным представителей розничных сетей, закупочная цена на куриное мясо в течение последних двух месяцев выросла в среднем на 25%. Причиной такого подорожания стал стремительный рост потребительского спроса на курятину в связи с тем, что цена на этот вид мяса более доступна по сравнению со стоимостью свинины и говядины.

В то же время пресс-служба отметила, что, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, на украинском рынке не наблюдается дефицит мясной продукции. Прогнозный уровень потребления мясной продукции на душу населения в 2017 году вырос до 53 кг с 51 кг в прошлом году. Вместе с тем процентная доля потребления мяса птицы выросла из-за общего снижения покупательной способности населения.

В АМКУ добавили, что ценовое регулирование и влияние на коммерческую стратегию предприятий не входит в компетенцию регулятора.

«Деятельность АМКУ заключается в выявлении и пресечении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. При этом все, кто имеют доказательства нарушения на рынке мяса курицы, могут уже сейчас предоставить их в АМКУ», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики, инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю. В годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%.