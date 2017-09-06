Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз, установив новый рекорд

Украинские предприятия в 2016-2017 маркетинговом году (сентябрь 2016 – август 2017) экспортировали 769,3 тыс. тонн сахара, что в 5,8 раз превышает результат предыдущего маркетингового года и является рекордом за все время независимости государства.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

Согласно сообщению, в августе украинские производители поставили на внешние рынки 18,3 тыс. тонн сахара.

Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (7,8 тыс. тонн), Турцию (5,2 тыс. тонн), Грузию (2,5 тыс. тонн) и Молдавию (1,4 тыс. тонн).

Пресс-служба напомнила, что нынешний сезон сахароварения стартовал 30 августа. По состоянию на 5 сентября в Украине заработали 5 сахарных заводов, которые произвели первые 7,3 тыс. тонн продукции. По прогнозам ассоциации «Укрцукор», всего в текущем сезоне сахароварения продукцию будут производить 46 (в предыдущем сезоне – 42) предприятий.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация «Укрцукор», они переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн. Всего в Украине в предыдущий сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тыс. тонн сахара.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тыс. га против 239 тыс. га в 2015 году.