В Украине растут цены на свинину

Закупочные цены на свинину в живом весе еженедельно растут в среднем на 3%, с начала текущего месяца этот показатель вырос на 1-2 грн/кг – до 48,5-51 грн/кг, сообщила пресс-служба ассоциации «Свиноводы Украины» (АСУ).

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Согласно сообщению, учитывая такой рост цен, некоторые мясопереработчики были вынуждены сократить объемы закупки или временно прекратить заготовку сырья, а также работать на остатках запасов продукции.

По данным пресс-службы, прогнозы экспертов относительно будущей динамики цен разделились. Так, часть операторов рынка считает, что цены на закупку свинины должны вскоре ослабнуть из-за поступления дешевого импортного сырья и в ответ на прогнозируемое сокращение потребительского спроса. Другие, наоборот, предполагают, что данные факторы уравновесят влияние дефицита кондиционных свиней, вследствие чего закупочные цены в течение нескольких недель будут держаться на стабильном уровне. Пресс-служба отметила, что традиционное сезонное снижение цен в основном начинается ближе к концу сентября.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики, базовая инфляция в Украине в июле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, ускорилась до 7,3% с 6,8% месяцем ранее (в июне к июню-2016).