«КОНТИ» увеличила объем реализации на 18%

По предварительным данным, объем реализации Группы «КОНТИ» в первом квартале 2009 г. вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 18% - до 622 млн. грн. (без НДС). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В натуральном выражении объем продаж составил 45,8 тыс. тонн.

При этом объем реализации «КОНТИ» в Украине составил 222 млн. грн., в Российской Федерации - 285 млн. грн, и в странах СНГ – 114 млн. грн.

Вместе с тем, объем производства кондитерских изделий Группой «КОНТИ» за первые 3 месяца 2009 года составил 48 тыс. тонн. На трех украинских фабриках Группы было выпущено 34 тыс. тонн продукции, на ЗАО «КОНТИ-РУС» – 13,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году и входит в тройку лидеров кондитерского рынка Украины и десятку крупнейших игроков в России. На сегодня в состав Группы «КОНТИ» входит ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Основные производственные активы группы: Донецкая, Горловская, Константиновская кондитерские фабрики – в Украине и Курская КФ – в России.

Основные ТМ Группы: «AMOUR» (шоколад «Dolci» и «CARRE», шоколадные конфеты «EsfeRo», орехи в шоколаде «AMOUR»), «Бонжур»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Постные сладости».