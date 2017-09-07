Генпрокуратура провела обыск в офисе крупнейшего производителя сахара в Украине

Генеральная прокуратура Украины провела обыск в главном офисе крупнейшего производителя сахара в Украине агрохолдинга «Астарта» в Киеве, на несколько часов заблокировав работу предприятий, входящих в структуру компании, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт сахара в 6 раз, установив новый рекорд

«6 сентября в главном офисе компании «Астарта-Киев» с участием вооруженных правоохранителей и с нарушением процессуальных норм прошел обыск, инициированный Генеральной прокуратурой Украины. В течение нескольких часов сотрудники не могли попасть на свои рабочие места, была заблокирована работа предприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, силовики заблокировали отдельные счета нескольких производственных подразделений «Астарты».

Пресс-служба отметила, что агрохолдинг считает подобные действия силовых структур чрезмерными и необоснованными. Подобные случаи негативно влияют на инвестиционный климат в стране и подрывают доверие со стороны инвесторов, говорится в заявлении. В связи с этим руководство предприятия «Астарта-Киев» обратилось в Генеральную прокуратуру относительно недопустимости силового давления на бизнес и намерено оспаривать действия силовиков в установленном законом порядке.

Пресс-служба добавила, что в настоящее время все производственные процессы на предприятиях компании проходят в обычном режиме. Руководство агрохолдинга ожидает, что через несколько дней все временные ограничения будут сняты.

Согласно сообщению, «Астарта» является публичной международной компанией, акции которой с 2006 года торгуются на Варшавской фондовой бирже. Среди акционеров компании есть ряд известных международных инвестиционных фондов, «Астарта» также пользуется доверием и поддержкой международных банков, в частности ЕБРР и МФК, которые уже много лет финансируют новые проекты компании. В целом, за последние 10 лет «Астарта» инвестировала в развитие сахарного и агропромышленного бизнеса более 400 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует 4 октября текущего года рассмотреть вопрос о предоставлении агрохолдингу «Астарта» 25 млн долл. кредита на развитие зерновой и сахарной инфраструктуры.

«Астарта» в 2016 году получила 83 млн евро чистой прибыли, что в 5,2 раза больше, чем в 2015 году. Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 17% - до 369 млн евро.

Мажоритарными акционерами «Астарты» являются кипрская компания Albacon Ventures Limited, принадлежащая главному исполнительному директору агрохолдинга Виктору Иванчуку, с долей 36,26%, а также канадский финансовый холдинг Fаirfax Financial Holdings Limited, сконцентрировавший 28,01% акций компании.

«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сахара, зерновых и масличных культур, а также молока. Земельный банк компании составляет 285 тыс. га, дойное стадо - 16,5 тыс. голов. Холдингу принадлежат 9 сахарных заводов.