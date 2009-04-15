Потребителям возвращено 3 млн. грн. за некачественные товары

На протяжении первого квартала 2009 г. Госпотребстандарт Украины вернул потребителям свыше 3 млн. грн. за некачественные товары и услуги. Об этом заявила председатель комитета Лариса ЛОСЮК сегодня во время расширенного заседания Коллегии Госпотребстандарта.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда потребителям было возвращено 2,2 млн. грн.).

На протяжении января-марта т.г. в территориальные управления по делам защиты прав потребителей поступило 7 376 обращений граждан. Больше всего обращений поступило от жителей Севастополя (888), Киева (841), Полтавской (737) и Донецкой областей (576). Менее всего – из Ривненской (79), Житомирской (84) и Хмельницкой (84) областей. Рассмотрено 6 506 обращений. По результатам рассмотрения в 5 069 случаях (78% рассмотренных обращений) требования потребителей были удовлетворены. Больше всего требований потребителей удовлетворено в Луганской, Киевской, Закарпатской и Донецкой областях. Менее всего – в Полтавской области.

Как свидетельствует анализ полученных обращений, около 47% касается качества предоставленных услуг (работ), из них 14% – жилищно-коммунальные услуги, 2% – услуги связи. Около 36% обращений касаются качества непродовольственных товаров, 4% – качества продовольственных товаров, 1,6% – нарушений в сфере общественного питания.

Больше всего средств за первый квартал 2009 г. потребителям вернули Главное Киевское городское, Главное Одесское, Главное Донецкое и Запорожское областные управления по делам защиты прав потребителей.

Особое внимание Л.ЛОСЮК обратила на то, что за отчетный период количество обращений граждан в центральный аппарат Госпотребстандарта Украины выросло почти в 3,5 раза.

„За первый квартал 2009 года мы получили 1 410 обращений, тогда как на протяжении первого квартала прошлого года – 411, – заметила председатель комитета. – На полученные обращения предоставлено 132 разъяснения, принято положительное решение по 311 обращениям, в стадии решения на сегодня находятся 188 обращений”.

Существенное увеличение количества обращений граждан в центральный аппарат Госпотребстандарта, по убеждению Председателя Комитета, свидетельствует о росте доверия граждан к этому органу.