Нужна сеть лабораторий для проверки продуктов на наличие ГМО

В Украине необходимо создать развитую сеть лабораторий для проверки пищевых продуктов на наличие в них генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики Лариса ЛОСЮК сегодня на расширенном заседании Госпотребстандарта.

По ее словам, украинский рынок пищевой продукции привлекает все больше внимания ведущих международных биотехнологических компаний для продвижения их продукции. Это вынуждает Украину разрабатывать правила биобезопасности, соответствующие нормативно-правовые акты, а также проводить государственный контроль за обращением ГМО, включая создание современной лабораторной базы.

Однако на сегодняшний день в Украине не осуществляется предусмотренная действующим законодательством государственная регистрация ГМО, пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат ГМО. При этом такая продукция в стране выращивается и используется при производстве пищевых продуктов. «Полученная сельскохозяйственная продукция вводится в обращение без контроля и информирования производителей и потребителей, – отметила председатель Госпотребстандарта. – Часто производители и сами не знают, что их сырье или продукция содержит ГМО».

По ее мнению, имеющихся в Украине испытательных лабораторий недостаточно для обеспечения эффективного мониторинга за обращением ГМО. Сегодня в стране функционирует пять таких лабораторий, три из них подчинены Министерству здравоохранения и Минагрополитики, еще два – Госпотребстандарту.

По мнению Л.ЛОСЮК, одной из проблем, которая сдерживает развитие соответствующей испытательной базы, является отсутствие законодательных и подзаконных актов относительно обязательной маркировки пищевых продуктов, которые содержат или произведены из ГМО.

После принятия Кабмином постановления об организации контроля пищевых продуктов и продовольственного сырья, которые содержат ГМО, следует создать достаточное количество испытательных лабораторий, подготовить квалифицированных специалистов и разработать современные методы определения ГМО. Создать такие лаборатории и оснастить их соответствующим оборудованием можно на базе испытательных лабораторий территориальных органов Госпотребстандарта, считает Л.ЛОСЮК.

Наличие сети лабораторий позволит осуществлять эффективный контроль за соблюдением законодательства относительно маркировки пищевых продуктов, продовольственного сырья и семян, содержащих ГМО, как отечественного, так и зарубежного производства.

При этом Л.ЛОСЮК отметила необходимость скорейшего законодательного урегулирования вопроса относительно обязательной маркировки продукции, которая содержит ГМО, поскольку разработанный Госпотребстандартом еще в 2006 году проект постановления Кабинета Министров Украины „Об утверждении Порядка этикеровки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот” не принят до сих пор.

Для внедрения в Украине европейского опыта относительно обращения с ГМО, в частности, проведения постоянного мониторинга и этикетировки пищевых продуктов, которые содержат ГМО, 2 апреля т.г. Госпотребстандарт подал очередной проект постановления в Минэкономики для внесения на рассмотрение правительства.

10 апреля т.г. за подписью министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА проект постановления был направлен в Кабинет Министров Украины.