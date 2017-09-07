Порошенко просит депутатов "снять фобии" относительно земельной реформы

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины принять необходимые законы, которые снимут в обществе фобии относительно земельной реформы, учтут все предостережения и создадут необходимые предохранители для старта в будущем земельной реформы.

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Об этом Порошенко заявил во время ежегодного послания к парламенту.

«Я не собираюсь выдавливать из парламента земельную реформу, но прошу принять, хотя бы устно, в уме, в сердце политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые снимут фобии, существующие на эту тему в обществе и среди народных депутатов, законы, которые учтут все предостережения и выставят все предохранители, установят минимальную цену, защитят селянина, сделают прозрачную систему в реестре для регистрации, но дадут свободу украинскому селянину», - сказал Порошенко, добавив, что открытый земельный рынок - это один из способов быстро привлечь в Украину крупные инвестиции, однако парламент должен сам определить дату старта этой реформы.

При этом он отметил, что сейчас общественное мнение относительно земельной реформы сформировано под влиянием популистов.

«Миллионы людей формально владеют землей, но за них решили, что они не способны ей распоряжаться и ввели абсолютно неконституционный мораторий… И как государственный деятель, я должен при принятии решений основываться на общественном мнении и сейчас, к сожалению, его сформировали популисты», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам-юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продаж земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.