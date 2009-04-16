Производители не собираются сообщать покупателям о содержании ГМО?

Многие украинские производители пока еще не собираются информировать покупателей о содержании генетически модифицированного сырья в своей продукции, хотя этого требует новый национальный стандарт ГСТУ 4518:2008, который вступает в силу 1 мая. Об этом пишет еженедельник «Комментарии».

В частности, о содержании генетически модифицированных организмов (ГМО) следует сообщать, когда в составе продуктов их более 0,9%. И не суть важно, входят ГМО в состав красителей, вкусовых добавок, консервантов или в основной продукт.

Так, «молочники», опрошенные изданием, объясняют свое нежелание изменять надписи на упаковках тем, что ГМО в молокопродуктах немного (хотя ГМО может быть в кормах для животных).

Мясопереработчики считают, что разработав собственные технические условия (ТУ), компания будет выпускать продукцию не по ГСТ или ГСТУ. «Поскольку сегодня многие производители работают именно по ТУ, значит, маркировать продукцию по-новому они не обязаны», - объясняет юрист одного из мясокомбинатов Елена СОМЧЕНКО.

К тому же, по мнению экспертов, даже если производитель подаст информацию о содержании ГМО, не существует гарантий ее правдивости.

«В Киеве всего три специализированные лаборатории, которые могут осуществлять этот анализ. Как они смогут справиться с таким объемом работы, когда речь идет о выявлении ГМО в продукции десятков тысяч предприятий? А региональные производители будут возить каждый раз (с периодичностью в квартал) свою продукцию на исследование в столицу?», - удивляется заведующая лабораторией гигиены питания Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева АМН Украины Мария ГУЛИЧ.

Еще более сложная ситуация с импортом. По словам первого заместителя председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны ТИМОЧКО, на сегодняшний день на таможне нет ни одной лаборатории, которая бы занималась проверкой импортных товаров на ГМО. На открытие же одной лаборатории понадобится минимум 500 тыс. грн.

Пока еще же в лаборатории преимущественно обращаются те украинские компании, которые поставляют свою продукцию на экспорт в Россию и страны ЕС (туда запрещено ввозить продукты питания без сертификата о наличии/отсутствии в них ГМО), резюмируют «Комментарии».