В ближайшее время мясо на украинском рынке подешевеет - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на снижение цены на мясопродукты на внутреннем украинском рынке в течение ближайших нескольких недель. Об этом он сообщил в время выступления в Верховной Раде.

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"Я думаю, что в ближайшие недели мы сможем добиться снижения цены на мясопродукты внутри страны. Я думаю, что мы этого достигнем. Мы и вчера этим вопросом занимались, и всю неделю", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным представителей розничных сетей, закупочная цена на куриное мясо в течение последних двух месяцев выросла в среднем на 25%. Причиной такого подорожания стал стремительный рост потребительского спроса на курятину в связи с тем, что цена на этот вид мяса более доступна по сравнению со стоимостью свинины и говядины.

Как отмечал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, цены на курятину в Украине уже превышают европейские.

В настоящее время Антимонопольный комитет Украины занимается исследованием причин роста цен на рынке курятины и наличия нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Тем временем цены на красное мясо также стремительно растут. По данным ассоциации "Свиноводы Украины", закупочные цены на свинину в живом весе еженедельно увеличиваются в среднем на 3%, с начала сентября этот показатель вырос на 1-2 гривни/килограмм – до 48,5-51 гривни/килограмм.