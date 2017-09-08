Украинским фермерам могут выделить еще 1 миллиард гривень поддержки - премьер

Кабинет министров Украины планирует в следующем году направить дополнительно 1 миллиард гривень на поддержку украинских фермеров, данная норма будет закреплена в соответствующей программе, которую правительство планирует утвердить до конца месяца, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в парламенте.

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"Мы в 2018 году предусматриваем дополнительно 1 миллиард гривень на поддержку украинского фермерства… На следующей неделе, максимум до конца месяца будет правительством утверждена программа поддержки украинского фермерства", - сказал он.

При этом премьер напомнил, что правительство предусмотрело поддержку не только фермеров, занимающихся производством аграрной продукции, но и производителей сельскохозяйственной техники. Так, в текущем году Кабмин выделил из госбюджета 550 миллионов гривень на компенсацию аграриям через банки 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Ранее премьер отмечал, что в следующем году объем средств, направленных на реализацию этой программы, будет увеличен до 1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 миллиардов гривень дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства предоставляются сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом предполагалось, что на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.