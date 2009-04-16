ПИБ открыл Ясиноватскому хлебокомбинату кредитную линию

"Проминвестбанк" (ПИБ) открыл ЗАО «Ясиноватский комбинат хлебопродуктов» кредитную линию на 7 млн. грн. под 25% годовых. Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, кредитный договор был подписан 13 апреля 2009 года. Средства предоставлены сроком до 31 марта 2010 года и будут использованы на производственные нужды.

Это уже второе официально обнародованное сообщение о предоставлении кредита "Проминвестбанком".

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,49 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) - 14,8%, семья Матвиенко – 5,2%, другие акционеры – 5%.

«Ясиноватский комбинат хлебопродуктов» в 2008 году получил прибыль в 0,18 млн. гривен.