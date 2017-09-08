Кабмин объявил конкурс на должность главы Госрыбагентства

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственного агентства рыбного хозяйства. Соответствующее распоряжение №611-р от 6 сентября опубликовано на сайте правительства.

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"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно постановлению, должностной оклад руководителя ведомства составит 13 тысяч гривень без учета надбавок, предусмотренных законодательством. Назначение на должность предусмотрено сроком на 5 лет с правом повторного назначения еще на 5 лет или дальнейшего перевода на равнозначную или низшую должность в другой государственный орган.

В документе сообщается, что общий стаж работы кандидата должен составлять не менее 7 лет. Претендент на должность главы Госрыбагентства должен иметь степень магистра и не менее трех лет опыта работы на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирования рыболовства, безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться до 16:00 22 сентября. Дата проведения конкурса – 10 октября.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Кабинет министров уволил Ярему Ковалива с должности главы Государственного агентства рыбного хозяйства по собственному желанию, назначив его заместителя – Андрея Кравченко - временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Ковалив написал заявление об уходе 26 июля, сообщив о намерении вернуться в бизнес. Он возглавлял ведомство с апреля 2015 года. Ранее входил в состав совета директоров Arricano Real Estate plc - управляющей компании украинской девелоперской группы Arricano. После прихода на пост главы Госрыбагентства Ковалив анонсировал реорганизацию ведомства и реформирование с полным обновлением его штата.