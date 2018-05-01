Страсти по урожаю

В Украине продолжается горячая уборочная страда. По состоянию на 5 сентября аграрии собрали урожай с площади 9,8 млн га, намолотив 37,6 млн тонн зерна, что лишь на 2% уступает прошлогоднему результату. На аналогичную дату 2016 года отечественные сельхозпроизводители собрали 38,4 млн тонн зерновых.

В целом, согласно оценкам Министерства агарной политики и продовольствия, украинский урожай в 2017 году хоть и не побьет прошлогодний рекорд, однако полностью обеспечит продовольственную безопасность государства и сгенерирует ресурс для экспорта, сопоставимый с прошлогодним.

По прогнозам ведомства, в текущем году вал зерновых в Украине в зависимости от погодных условий составит от 60,2 до 63 млн тонн. Для сравнения, в предыдущем году аграрии собрали 65,95 млн тонн зерна, что является рекордом для страны за все годы независимости. В то же время, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай зерновых в текущем году на уровне 63,7 млн тонн, тогда как Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивает этот показатель в 61,09 млн тонн.

Снижение вала по сравнению с 2016 годом вызвано, в первую очередь, неблагоприятными погодными условиями, которые препятствовали нормальному развитию растений. Так, апрельские и майские заморозки привели к замедлению их роста и, как следствие, отсрочке в начале уборочных работ. А засушливая летняя погода в ряде центральных областей Украины стала причиной снижения урожайности и качества зерна.

У природы нет плохой погоды

Этим летом, как и весной, погода в Украине во всей красе продемонстрировала свой капризный и непредсказуемый характер. По данным метеорологов, самым холодным днем лета в 2017 году стало 4 июня, когда температура под утро опустилась до 6,9 градусов выше нуля. А самым теплым – 4 августа с температурой на уровне 34,7 градусов со знаком «плюс». Всего жара свыше 30 градусов тепла держалась в Украине в течение 21 дня. При этом все прошедшее лето было довольно засушливым – недобор осадков составил около 84 мм.

Подобные аномалии отрицательно повлияли на формирование большинства культур.

По оценкам экспертов, больше всего пострадали именно те регионы, которые традиционно были ключевыми в уборке зерна – Черкасская, Полтавская и Кировоградская области.

«Центр засухи в этом году находился в центральных областях. По состоянию на конец июля на территории Киевской области выпало наименьшее количество осадков за последние 60 лет», - отмечала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Влияние погодных условий в той или иной мере ощутили на себе все украинские производители сельскохозяйственных культур. Так, Богдан Головченко - глава фермерского хозяйства «Слобода», расположенного в Харьковской области, которая также пострадала от засухи, в комментарии УНИАН отметил, что засушливая и жаркая погода повлияла в большей степени на урожай поздних зерновых.

«Погода повлияла на урожайность проса, гречихи. Это то, что мы можем видеть, исходя собранного вала. Урожай льна в этом году сократился по сравнению с прошлым годом почти на 30%, проса - на 40%... Что касается влияния жары на такие культуры как кукуруза, соя, подсолнечник - об этом мы узнаем, но позже», - сказал Головченко.

Тем временем, Министерство аграрной политики и продовольствия, видя полную картину по стране, в своих отчетах оптимистично оценивает урожай текущего года. По данным ведомства, несмотря на опасения агрономов, урожайность некоторых культур не уступает прошлогодним показателям.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, отрасль вышла на высокие показатели урожайности, по некоторым культурами - на самые высокие за годы независимости», - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Согласно информации профильного ведомства, по результатам уборки ранних культур 15 украинских областей продемонстрировали рекордную урожайность зерновых. Так, в хозяйствах Хмельницкой области этот показатель достиг 56,6 ц/га, Ивано-Франковской - 52,1 ц/га, Винницкой - 50 ц/га, Тернопольской - 49,8 ц/га, Черновицкой - 48,8 ц/га.

Неплохих результатов удалось добиться и украинским садоводам, которые больше всего пострадали от капризов погоды. По данным Минагропрода, несмотря на снежный апрель и май, отечественным сельхозпроизводителям удалось избежать катастрофы на фруктовом и ягодном рынках. Так, по состоянию на конец августа, они собрали 15,5 тыс. тонн косточковых плодов (абрикос, вишни, черешни, слив и персиков) и 11 тыс. тонн ягод с площади 6,1 тыс. га и 3,7 тыс. га соответственно. Для сравнения, в прошлом году урожай косточковых составил 15 тыс. тонн и ягод - 12,5 тыс. тонн. Полученные результаты способствовали наполнению внутреннего потребительского рынка страны, что позволило избежать дефицита и резких колебаний цен на эту продукцию.

Тот факт, что несмотря на все трудности Украина выходит на достойные показатели сбора, в первую очередь, является заслугой самих аграриев, которые вкладывают множество сил и средств в защиту своих полей и садов. Применение инновационной и современной сельскохозяйственной техники, а также использование качественных и эффективных средств защиты растений приводят к меньшей зависимости производителей от погодных влияний.

Борьба за земли и урожай

В этом году уборочная кампания выдалась сложной по многим причинам, и неблагоприятные погодные условия – не единственная.

Дело в том, что аграрии всегда учитывают риски потери части урожая в связи с природными катаклизмами. Это привычное явление. Но активизировавшееся рейдерство стало одной из главных проблем, которая привела к акциям протеста в ряде регионов.

«Служба корпоративной безопасности Всеукраинского аграрного совета (ВАС) получила десятки обращений от хозяйств, которые однажды обнаружили, что их земля переписана на другую компанию, или от тех, кто пытался остановить рейдеров, которые заявились на поле собирать их зерно», - сообщил УНИАН заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Александр Слипченко.

Среди самых распространенных форм рейдерства – двойное подписание и регистрация договоров аренды, кража урожая, засевание чужих полей.

В большинстве случаев захват становится возможным из-за недобросовестной работы и безнаказанности государственных регистраторов, несовершенной законодательной базы, а также пробелов в работе правоохранительной и судебной систем.

Согласно опросу, проведенному ВАС, со случаями аграрного рейдерства столкнулись около 25% фермеров. Характерным примером является аграрное предприятие «Прометей». Как сообщил УНИАН учетчик предприятия Олег Томинчук, весной 2017 года «Прометей» подписал договор с жителями села Гвоздец Ивано-Франковской области об аренде 160 га паев. Однако позднее выяснилось, что претензии на эти земли выдвинула другая аграрная компания.

«Весной 2017 года мы уведомили фирму, которая ранее работала на этих участках, о том, что мы являемся полноправными арендаторами указанных земель. На руках мы имели все учредительные документы. Однако через месяц они без нашего ведома за один день отменили нашу государственную регистрацию и еще раз зарегистрировали свои договора аренды», - сказал Томинчук.

Учетчик отметил, что разрешить ситуацию в свою пользу и вернуть права на землю предприятию помогла лишь активная позиция собственников паев, которые блокировали работу техники рейдеров, не позволяя им выполнять уборочные работы, а также широкий резонанс в СМИ.

Однако в большинстве случаев украинские аграрии бессильны против подобного рода махинаций из-за их неосведомленности в юридических вопросах.

Для того, чтобы помочь добросовестным сельхозпроизводителям и увеличить их шансы на победу в борьбе со злоумышленниками, посягающими на их земли и урожай, 9 августа правительство создало оперативные мобильные антирейдерские штабы. В настоящее время подобные организации работают во всех украинских областях.

По своей сути оперативные штабы являются едиными площадками, состоящими из представителей Госгеокадастра, Минюста и аграрных ассоциаций, которые консультируют фермеров и предоставляют им бесплатную правовую помощь. По данным заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, за месяц работы на «горячую линию» антирейдерских штабов поступило 124 звонка.

Однако в связи с тем, что эти организации были созданы совсем недавно, аграрии еще не успели почувствовать эффект от подобного нововведения, и пока не готовы комментировать результаты их работы.

Важно отметить, что отсутствие надежной защиты фермеров приводит к тому, что они не могут инвестировать в собственное развитие и модернизацию, что в будущем непременно отразится на объемах собранного урожая.

Другой хронической проблемой аграрного сектора является реализация собранного урожая. В текущем году главным камнем преткновения стал запуск Государственной фискальной службой системы, которая автоматически выявляет «фиктивные» операции купли-продажи и останавливает регистрацию налоговых накладных на эти операции. Как поясняют эксперты, остановка регистрации происходит в случае реализации так называемых рисковых товаров. Среди них, в том числе: пшеница, кукуруза, ячмень, семена подсолнечника и подсолнечное масло, сахар, хлебобулочные и кондитерские изделия и т.д.

«Машина не понимает, как так происходит, что предприятие закупает семена, СЗР и удобрения, а продает зерно. Это для нее, как покупать гвозди, а продавать бананы - похоже на фиктивные операции. И мы с вами понимаем, что в случае сельхозпроизводителей такой алгоритм работать не может», - отметил заместитель главы ВАС Слипченко.

Министерство финансов и Государственная фискальная служба готовы сотрудничать с аграриями для выработки оптимально механизма возвращения налога на добавленную стоимость и решения возникшей проблемы. В настоящее время рабочая группа, состоящая из представителей Минфина, ГФС и аграрных ассоциаций, предлагает автоматически регистрировать технологические карты для предприятий, которые были плательщиками НДС по спецрежиму в 2016 году или получают дотации в этом году. Таким образом, накладные этих предприятий не будут считаться рискованными и будут регистрироваться.

Старт нового сезона

Проблемы уборочной кампании имеют системный характер и требуют участия множества государственных структур и, безусловно, усилий самих аграриев.

Так, разработка государственного механизма страхования урожая, эффективное планирование посевных площадей, позволило бы сократить убытки аграриев, полученные в результате неблагоприятных природных явлений. Усиление ответственности государственных регистраторов, объединение кадастра земельных участков и реестра имущественных прав могло бы стать эффективным механизмом в борьбе с аграрным рейдерством. А усовершенствованный механизм налогообложения и дотирования сельхозпроизводителей, учитывающий все тонкости аграрного бизнеса, позволил бы им избежать значительных финансовых потерь.

С конца августа аграрии приступили к севу озимых зерновых под урожай 2018 года. Так, по состоянию на 5 сентября, аграрии засеяли 53 тыс. га из запланированных 7,24 млн га. Под нынешний урожай сельхозпроизводители засеяли озимыми 7,15 млн га.

Увеличение посевных площадей под зерновыми культурами и дождливое начало осени улучшают шансы Украины на получение хорошего урожая в 2018 году и новые аграрные рекорды.

Надежда Бурбела