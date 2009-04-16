Повышение акциза на пиво приведет к падению рынка

Повышение акциза на пиво в 2,6 раза, предлагаемое народными депутатами, приведет к падению пивного рынка Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба ЗАО «Оболонь».

По мнению компании, в повышении акцизов на пиво заинтересованы, в первую очередь, производители крепкого алкоголя, которые и лоббируют свои интересы через приближенных к ним народных депутатов.

«Но принятие такого невзвешенного законопроекта может привести к существенному падению пивного рынка и нарушению рыночного баланса. При этом в первом квартале производство пива в Украине уже снизилось до 86,3%, а падение рынка составило 16%», - сообщила пресс-служба.

Как отмечают в компании, украинские потребители все чаще отдают предпочтение легким напиткам, в частности пиву. Это отражается на прибылях производителей водочных напитков, поэтому они заинтересованы в повышении акциза на пиво.

Цена одной бутылки водки на Западе равна в среднем стоимости восьми-десяти бутылок пива. В Украине разница в цене вдвое меньше - в частности и в результате профессионального лоббизма производителей крепкого алкоголя. Это приводит к тому, что люди пьют больше крепких алкогольных напитков. И если по потреблению пива на душу населения мы еще не достигли европейского уровня, то по количеству крепких алкогольных напитков мы значительно опережаем развитые страны. При этом в странах, где наиболее популярными напитками являются вино или пиво, высокий уровень потребления алкоголя не сопровождается катастрофическими последствиями (рост смертности, деградация общества и др.). Об этом свидетельствует опыт не только европейских стран (Франции, Португалии, Германии, Австрии), но и стран-соседей – Чехии, Польши, Армении, Грузии, отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение акциза на пиво с 1 июля 2009 г. более чем в 2,5 раза — с 0,31 грн. до 0,81 грн. за литр. С 1 января 2010 г. ставку предлагается повысить до 1,01 грн. за литр, а с 1 января 2011 г. ставка акциза будет рассчитываться в зависимости от крепости пива. По мнению авторов законопроекта, повышение акциза на первом этапе приведет к подорожанию бутылки пива в среднем на 0,3 грн.