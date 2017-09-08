Турция выделила Украине дополнительные квоты и сократила пошлины на агропродукцию

Правительство Турции выделило Украине дополнительные квоты на беспошлинный экспорт продукции животноводства и сократила ставки ввозной пошлины на отдельные аграрные товары, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«Украинские производители получили возможность поставлять на рынок Турции дополнительные объемы аграрной продукции. Это стало возможным благодаря отдельным решениям правительства Турции по увеличению квот и уменьшению ввозной пошлины», - говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, правительство Турции сократило пошлины на импорт скота до 26%, туш крупного рогатого скота - до 40%, пшеницы – до 45%, ячменя – до 35%, кукурузы – до 25% (ранее было 130%).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).