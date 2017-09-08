Госказначейство подтвердило: "деньги Януковича" пошли на дотации аграриям - CМИ

Государственная казначейская служба Украины подтвердила, что конфискованные 2,046 миллиарда Януковича пошли на дотации аграриям.

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Об этом говорится в ответе на запрос ОО "Центр противодействия коррупции", которая есть в распоряжении ЭП.

Как сообщает казначейство, 2,046 млрд гривень конфискованных средств, и средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в период с 01.04.2017 по 04.09.2017 были распределены по статье "финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Отмечается, что на 04.09.2017 с небюджетного счета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины фактически перечислено бюджетной дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям 1,914 млрд гривень.

За январь-июнь 2017 года из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд гривень на дотации для аграрных предприятий. Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний «Мироновский хлебопродукт». Предприятие принадлежит бизнесмену Юрию Косюку.