Хлебопеки увеличили объем выпечки пасхальных куличей

Хлебопеки в этом году увеличили выпуск пасхальных куличей. Об этом УНИАН сообщили крупнейшие производители хлебобулочных изделий.

Как отметили в пресс-службе «Концерна Хлебпром», предприятия компании планируют выпечь 195 тонн куличей, что на 39% больше, чем было выпечено в прошлом году. Компания «Хлебные инвестиции» намерены выпечь на 20% больше, чем в прошлом году. Хлебопекарные предприятия «Холдинга «Т и С» планируют выпечь более 200 тонн пасхальных куличей. В частности, хлебокомбинаты ОАО «Крымхлеб» выпекут около 117 тонн куличей, ОАО «Одесский каравай» планирует выпечь до 60 тонн пасхальных кексов.

По мнению хлебопеков, кризис не повлияет на спрос. В частности, по сообщению ОАО «Киевхлеб», в этом году предприятие построило свою работу не по заранее подготовленному плану производства пасхальных изделий, а по заказам от торговли. «По предварительным прогнозам, традиционные каналы сбыта мы обеспечим в полном объеме, причем не меньшим количеством куличей, чем в прошлом году», - подчеркивают в компании.

Ассортимент пасхальных куличей будет разнообразным, компании намерены предложить новинки.

Как сообщили УНИАН в компании «Хлебпром», ассортимент рассчитан на покупателей разных слоев населения, есть традиционные с изюмом куличи и более дорогие – подарочные с добавлением орехов, цукатов, помадки. Также компания выпустила новый вид кулича - детский.

ОАО «Киевхлеб» планируется выпустить 29 наименований пасхальных куличей. Новинкой этого сезона будет выпуск пасхи «Подільська». Ассортимент будет разнообразным - вес самой маленькой «детской» пасхи 130 г, самая большая – «Царская» – 2,3 кг. Наиболее востребованные «развесы» пасхальных кексов 0,5 – 0,7 кг. «Широкий ассортимент продукции, а также варианты развесов и упаковок, имеют экономический смысл. Покупатель не уйдет из магазина с пустыми руками, поскольку выбор пасхальных кексов, что называется на любой вкус и кошелек», - отметили в компании.

По данным компании «Хлебные инвестиции» и «Киевхлеб», из-за существенного подорожания сырья и энергоносителей стоимость пасхальных изделий в этом году повысится примерно на 20-25% по сравнению с прошлым годом. «Мы производим как дорогие пасхи, так и более дешевые. Но, как правило, обычные пасхи наиболее востребованы. Соотношение приблизительно 80% обычных и 20% - дорогих», - отметили в компании «Хлебные инвестиции». Компания «Киевхлеб» сообщила, что, к примеру, отпускная цена самой популярной пасхи «Свято» весом 0,5 кг без упаковки в этом году составит 10,50 грн., а поскольку «накрутка» торговли обычно составляет не менее 20%, магазинная цена составит, как минимум, 12.60 грн. Отпускная цена самого дорогого пасхального кекса - пасха «Царская» - составит 140,76 грн. (упаковка, вес 2,3 кг).