"Помидорная война" может закончиться: Россия хочет вернуть турецкие томаты на свой рынок

Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Россельхознадзором изучают возможность частичного возврата на российский рынок импорта помидоров из Турции, который был запрещен в 2016 году.

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Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на менеджера производителя тепличных овощей и представителей отраслевого объединения.

По их данным, поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий, на первом этапе импорт турецких томатов планируется разрешить до апреля—мая 2018 года.

Участники рынка ожидают, что до лета 2018 года Турция успеет завести в Россию 100–300 тыс. тонн томатов. Для сравнения: по данным Национального плодоовощного союза (НПС), в 2015 году импорт этих овощей из Турции составил 338 тыс. тонн.

Россия запретила импорт большей части овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. Помимо томатов под эмбарго попали лук, капуста, огурцы и цитрусовые. После нормализации отношений между странами с октября 2016 года Россия начала постепенно снимать ограничения, разрешив поставки турецких цитрусовых, а с марта по сентябрь сняла запрет на ввоз лука, цветной капусты, брокколи огурцов, яблок, винограда, салата и др.

За время действия эмбарго Турция тоже ограничивала поставки продовольствия из России. В марте 2017 года страна ввела заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Ограничения были сняты в начале мая 2017 года после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Институте Гайдара и РАНХиГС потери российского АПК от турецких ограничений оценивали в $1,3–1,5 млрд. В мае же импортеры из России испытывали перебои с получением лицензий на беспошлинный ввоз продуктов в Турцию.

В 2016 году потребление тепличных томатов в России сократилось до 865 тыс. тонн против примерно 1 млн тонн двумя годами ранее. Во многом это связано с закрытием Турции, считает один из участников рынка. По его словам, возвращение более дешевых томатов из этой страны вынудит российских аграриев снижать цены на свою продукцию, что, с одной стороны, сократит рентабельность, но с другой — увеличит спрос. Из материалов НПС следует, что турецкие томаты на полке могут стоить на 40 руб. за 1 кг дешевле российских.