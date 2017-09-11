Минфин хочет упростить регистрацию налоговых накладных для аграриев

Министерство финансов Украины планирует упростить регистрацию налоговых накладных для предпринимателей сельскохозяйственного сектора. Согласно сообщению на сайте Минфина, соответствующее решение принято, поскольку была зафиксирована тенденция к росту процента остановленных накладных аграриев.

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"Минфин наработал и согласовал решение, которое позволит ГФС улучшить работу системы приостановки регистрации рисковых налоговых накладных, чтобы избежать приостановки накладных плательщиков реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

В частности, Минфин планирует разрешать всем плательщикам предоставлять документы (технологическую карту) до совершения сделки, и они будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней. Если эта карта по установленной форме засчитается ГФС, налоговые накладные/расчеты корректировки по этой операции останавливаться не будут.

Для аграриев технологическая карта будет учитываться автоматически системой мониторинга без рассмотрения ГФС, если плательщик - товаропроизводитель сельскохозяйственного сектора внесен в реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с Законом "О господдержке сельского хозяйства Украины", плательщик на 31 декабря 2016 применял специальный режим налогообложения в соответствии со статьей 209 Налогового кодекса Украины (в редакции, действовавшей на 31 декабря 2016 года), а также если такие плательщики имеют общую площадь собственного или арендованного земельного участка более 200 га включительно по состоянию на 1 января 2017 года, что задекларирован до 20 февраля 2017 года и за период с 1 января 2017 не было одновременного изменения основателя и директора предприятия.

Как сообщал УНИАН, количество остановленных системой автоматической блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности с начала запуска 1 июля по состоянию на 1 сентября снизилось до 0,5% с 0,83% по состоянию на 1 августа.

Система автоматической блокировки налоговых накладных начала работу в полноценном режиме 1 июля 2017 года после тестовой работы с апреля 2017 года.

Новый механизм, введенный Налоговым кодексом Украины для повышения эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.