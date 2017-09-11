В Украину не пустили более 20 тонн зараженной кукурузы из США

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии кукурузы из США весом 20,4 тонны, зараженной диплодиозом, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, зараженный груз был задержан в Днепропетровской области и направлен на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в США ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Кроме того, по данным пресс-службы, сотрудники ведомства обнаружили во Львовской области карантинный организм - западный цветочный трипс в партии свежих овощей (капусты брокколи) весом 0,42 тонны происхождением из Польши.

Справка УНИАН. Диплодиоз - заболевание кукурузы, вызываемое микроскопическим грибом Diplodia zeae Lev. В результате поражения этим микроорганизмом на растении появляются коричневые пятна, листья вянут и приобретают серый оттенок, стебли размягчаются и надламываются. Возбудитель болезни может сохраняться в почве 2–3 года. Этот карантинный организм отсутствует в Украине.

Западный цветочный трипс - это опасный вредитель многих овощных, цветочных, декоративных, плодовых, ягодных культур. Распространяется между странами и областями со срезанными цветами, горшечными культурами, рассадой, любым посадочным материалом, а также со свежими овощами и фруктами. Для человека опасности не несет. Этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины