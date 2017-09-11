В трех областях Украины зафиксировали новые вспышки чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Винницкой, Донецкой и Одесской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение свиней в подсобных хозяйствах в пгт Зализнычное (Винницкая область) и селе Анновка (Донецкая область), а также на частном сельхозпредприятии "Успех" в пгт Сарата (Одесская область).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очаге заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 105 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 11 сентября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 253 вспышки АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозировал по итогам 2017 года в Украине 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.