Черняховский хлебокомбинат возобновил производство

В Житомирской области после длительного простоя возобновил работу ДП «Черняховский комбинат хлебопродуктов», входящий в структуру ГАК «Хлеб Украины».

Об этом УНИАН сообщил зам.губернатора Житомирской области по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, это является серьезной поддержкой для работы пищепрома и АПК региона в плане проведения посевной. Он отметил, что запуск комбината положительно скажется и на работе населения с Аграрным фондом.

«Для тех аграриев, у которых есть на складах продукция, Аграрный фонд очень активно проводит работу в плане спотовых контрактов. На 16 апреля фондом проводится оплата тем, кто 10 апреля завез на Черняховский комбинат хлебопродуктов рожь и пшеницу», - подчеркнул Н.ДЕЙСАН.

Он уточнил, что для обеспечения бесперебойной работы комбината власти области инициируют изменение формы собственности комбината. Согласно решению коллегии Житомирской облгосадминистрации, Главному управлению агропромышленного развития поручено подготовить обоснованное обращение губернатора области к Кабмину о передаче в областную коммунальную собственность ДП «Черняховский комбинат хлебопродуктов». Обеспечить процедуру передачи в течение 30 дней, по словам Н.ДЕЙСАНА, должна ГАК “Хлеб Украины”. Кроме того, предполагается списать задолженность комбината перед Госкомрезервом в размере 267 млн. грн., внеся соответствующие изменения в Госбюджет на этот год.

Справка УНИАН. В настоящее время имуществом Черняховского комбината хлебопродуктов управляет Госкомрезерв.

Государственная акционерная компания “Хлеб Украины” создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 г. №1000.

В структуру ГАК входят 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения - порядка 6,2 млн. тонн в год).