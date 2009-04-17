Украина имеет 13,8 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 1 апреля 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 13,8 млн. тонн зерна, что на 36% больше против 1 апреля 2008 г., в том числе, имелось в наличии 6,8 млн. тонн пшеницы, что на 38% больше аналогичного периода 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 6,5 млн. т зерна (в 1,9 раз больше), в том числе, 2,5 млн. тонн пшеницы, 1,6 млн. тонн кукурузы, 1,3 млн. тонн ячменя, 172 тыс. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 7,3 млн. тонн зерна, в том числе, зернохранящие – 4,9 млн. тонн.

Запасы семян подсолнечника составляли 2,4 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1 млн. тонн, а в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1,4 млн. тонн.