Компания Nestlé, один из крупнейших производителей кофе, кондитерских изделий и холодных соусов, намерена инвестировать 36 млн. грн. в производство продукции, которая сегодня импортируется в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, об этом сообщил в ходе визита в Украину главный исполнительный директор Nestlé S.A. Пол БЮЛЬКЕ.

«Мы расширяем ассортимент и увеличиваем объемы производства продукции на львовской кондитерской фабрике «Свиточ». Планируется инвестировать 36 млн. грн. в новое оборудование для производства гранулированных приправ «Торчин», растворимого кофе Nescafe, а также шоколадных батончиков Kitkat и Nuts, которые сегодня импортируются в Украину», - сказал он.

Кроме того, он напомнил, что Nestlé продолжает строительство нового завода по производству холодных соусов «Торчин» и современного дистрибуционного центра в Волынской области. Общий объем инвестиций в этот проект достигает 265 млн. грн.

Справка УНИАН. Nestlé является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Сегодня Nestlé принадлежит 481 фабрика в 87 странах мира. Продукция Nestlé представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlé владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. Представляет на украинском рынке такие ТМ - Nescafé, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных, мороженое.