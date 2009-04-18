Шампанский дом Duval-Leroy заменит традиционные пробки

Один из известных шампанских домов заявил о намерении заменить традиционные пробки алюминиевыми.

Представители французского шампанского дома Duval-Leroy называют новый дизайн "революционным" - ведь до этого попытки разработать металлическую пробку, способную выдержать давление внутри бутылки, были безуспешными.

Дизайн пока держится в строжайшем секрете и будет представлен публике на Лондонской международной винной ярмарке в мае.

Новый дизайн можно будет увидеть на ограниченном количестве бутылок шампанского Duval-Leroy Clos de Bouveries. Сразу после презентации ограниченное количество этого вина будет выпущено в продажу.

Производитель шампанского обещает, что новая пробка при откупоривании бутылки будет издавать характерный звук, ассоциирующийся у потребителей с праздником.

По информации винного журнала Decanter, компания решила отказаться от традиционных пробок, чтобы избежать случаев их заплесневения. Тогда в бутылку вина проникает воздух и развивающиеся бактерии портят шампанское.

Укупоривать бутылки традиционными пробками пока предпочитает большинство винопроизводителей, однако все больше виноделов ищут альтернативу дубовым пробкам. Около 15% всех тихих вин, производящихся в мире, закрываются металлическими завинчивающимися крышками, передает ВВС.