Украинские аграрии уже намолотили 38 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 13 сентября 2017 года намолотили 38 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,6 млн га (68% от прогноза) при урожайности 38,4 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 9,7 млн га, намолотив 37,5 млн тонн зерна при средней урожайности 38,8 ц/га.

Согласно сообщению, гречихи намолочено 104 тыс. тонн с 92 тыс. га (50%), проса - 58 тыс. тонн с 41 тыс. га (72%), кукурузы – 230 тыс. тонн с 54 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.