Кабмин назначил временно руководителя "Укрспирта"

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы государственного предприятия «Укрспирт» Юрия Лучечко, занимавшего должность советника директора предприятия.

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Соответствующее распоряжение №614-р от 6 сентября опубликовано на сайте правительства.

«Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" на советника директора указанного предприятия Лучечко Юрия Михайловича», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, «Укрспирт» является монополистом на украинском рынке спирта. Демонополизация спиртовой отрасли является одним из требований ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда (МВФ).

«Укрспирт» до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации предприятий. Стоимость госпредприятия оценивается в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта сократится до 10% с нынешнего показателя в 46%.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.