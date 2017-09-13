Кабмин назначил временно руководителя "Укрспирта"

12:22, 13 сентября 2017
Агро
7 0

Соответствующее распоряжение №614-р от 6 сентября опубликовано на сайте правительства.

Кабмин назначил временно исполняющего обязанности директора

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы государственного предприятия «Укрспирт» Юрия Лучечко, занимавшего должность советника директора предприятия.

Читайте такжеОбыски в "Укрспирте": Фискальная служба изъяла почти миллион литров спирта

Соответствующее распоряжение №614-р от 6 сентября опубликовано на сайте правительства.

«Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" на советника директора указанного предприятия Лучечко Юрия Михайловича», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, «Укрспирт» является монополистом на украинском рынке спирта. Демонополизация спиртовой отрасли является одним из требований ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда (МВФ).

«Укрспирт» до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации предприятий. Стоимость госпредприятия оценивается в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта сократится до 10% с нынешнего показателя в 46%.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрспирт#производство спирта