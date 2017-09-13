Кабмин в 2018 году выделит миллиард на поддержку фермерства

Кабинет министров Украины в 2018 году выделит не менее 1 млрд грн на реализацию программы поддержки украинского фермерства, разработанной Министерством аграрной политики и продовольствия и рассчитанной на 2018-2020 годы, сообщил первый заместитель главы Минагропрода Максим Мартынюк в ходе заседания правительства.

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«Что касается финансового обеспечения, в отличие от многих программ, эта программа будет обеспечена реальным финансовым ресурсом. Правительство определило финансирование в 1 млрд грн на 2018 год. Каждый следующий год будет не менее 1 млрд грн», - сказал Мартынюк, представляя программу концепции.

Первый замглавы Минагропрода отметил, что в первую очередь средства будут предоставляться хозяйствам, которые занимаются животноводством, садоводством, виноградарством и переработкой сельскохозяйственной продукции, которая создает добавленную стоимость. Также финансирование будет направлено на реализацию программы удешевления кредитов для сельхозпроизводителей и страхование аграриев.

Кроме того, программа предусматривает создание более выгодных условий для аграриев, которые занимаются садоводством, виноградарством, хмелеводством и органическим производством при аренде земельных участков.

«Планируется, что аукционы на право арендовать земли для таких видов деятельности как садоводство, виноградарство и хмелеводство, а также под органическое производство будут проходить отдельно. То есть мы создадим определенные преференциальные преимущества для желающих заниматься этими видами деятельности», - отметил Мартынюк.

По его словам, в результате реализации данной программы через три года количество рабочих мест в фермерских хозяйствах вырастет втрое, объем производства продукции животноводства и поголовье скота увеличится в 1,5 раза, а площади под органическим производством – на 10%.

Кроме того, по прогнозам Мартынюка, технический парк украинских сельхозпроизводителей будет ежегодно обновляться на 10% за счет реализации программы компенсации аграриям 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства.

Первый замглавы Минагропрода добавил, что фермеры обрабатывают более 20% от общего объема украинских сельскохозяйственных земель. В целом, фермерством в Украине занимаются около 20% трудовых ресурсов, занятых в сфере сельского хозяйства. Большинство из них (75%) обрабатывают площади до 100 га. Удельный вес произведенной фермерами продукции составляет 6-8% от общего объема товаров, произведенных в украинской аграрной сфере.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Кабмин выделил из госбюджета 550 млн грн на компенсацию аграриям через банки 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что в следующем году объем средств, направленных на реализацию этой программы, будет увеличен до 1 млрд грн.

В начале февраля 2017 года Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства предоставляются сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом предполагалось, что на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.