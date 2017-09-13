Назначен новый глава Государственной зерновой корпорации - источник

Кабинет министров Украины назначил председателем правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) бывшего руководителя крупнейшей в Украине компании по строительству мостовых конструкций и транспортных развязок «Мостобуд» - Дмитрия Гавриша.

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Как сообщил УНИАН источник в правительстве, соответствующее решение было принято в ходе заседания Кабмина в среду.

Источник сообщил, что Гавриш родился в Черновицкой области, по образованию – экономист. Около 20 лет работал в коммерческих структурах, в том числе с иностранным капиталом. С 2004 по 2010 год он занимал пост заместителя главы правления компании «Мостобуд».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля исполняющий обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Александр Григорович заявил об уходе в отставку. После чего руководство компанией временно перешло к первому заместителю главы правления ГПЗКУ Виталий Шулежко.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.