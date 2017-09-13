Минсельхоз США снизил прогноз урожая кукурузы в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сократило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) на 1 миллион тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 27,5 миллиона тонн, сообщается на сайте USDA.

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Согласно сообщению, по сравнению с результатом 2016-2017 МГ урожай кукурузы в текущем сезоне сократится на 0,5 миллиона тонн.

При этом, по данным американского ведомства, экспорт кукурузы в 2017-2018 МГ увеличится на 0,5 миллиона тонн по сравнению с предыдущей оценкой и составит 22 миллионов тонн.

В то же время Минсельхоз США сохранил прогноз производства пшеницы по итогам 2017-2018 МГ на уровне 26,5 миллиона тонн и увеличил прогноз экспорта этой культуры на 0,5 миллиона тонн – до 16,5 миллиона тонн.

Согласно сообщению на сайте USDA, в 2016-2017 МГ производство пшеницы в Украине составило 26,8 миллиона тонн, а ее экспорт – 18,11 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.