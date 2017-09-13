Жители Житомирщины активно подают заявки для получения компенсации за приобретенные установки для доения - ОГА

Жители Житомирской области активно подают заявки для получения компенсации за приобретенные установки доения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, в сентябре этого года специальная областная межведомственная комиссия продлила прием заявок от домохозяйств области для получения возмещения стоимости закупленных установок индивидуального доения. Теперь ежедневно жители Житомирщины подают до 20 пакетов документов, чтобы получить компенсацию из областного бюджета.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника управления агропромышленного развития ОГА Леонид Бабич, по состоянию на сегодня, 13 сентября, на рассмотрении находится 137 заявки.

«И за этим количеством заявок требуется более 1 млн грн для возмещения стоимости установок. Для того, чтобы компенсировать средства за доильные аппараты максимальном количестве домохозяйств, по инициативе председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича в октябре на сессию облсовета мы внесем предложение направить дополнительные средства на это направление программы», – отметил Бабич.

По его словам, наибольшей популярностью это направление программы пользуется среди жителей Любарщини – еще 65 заявок поступило в комиссию с этого района. Напомним, что именно жители Любарского района получили наибольшее количество компенсаций в июле этой года, а именно - 15 хозяйств.

Достаточно активно подают заявки хозяйства из Овручского района – 13 заявок, из Ружинского и Попельнянского – по 9 заявок, а также с Пулинського – 8 и Андрушевского районов – 6. Однако ни одного предложения еще не поступило из Романовского, Барановского, Емильчинского, Хорошівського и Лугинского районов.

«Программа возмещение стоимости закупленных установок направлена не только на то, чтобы облегчить процесс доения коров и уменьшить затраты ручного труда населения. Вскоре в действие войдут новые европейские стандарты качества молока. Доильные аппараты обеспечивают отсутствие контактов рук с животными и согласно молоком и если его охладить до +5 градусов, то такая продукция будет соответствовать европейским стандартам экстра-класса», – подчеркнул Бабич.

Желающие получить компенсацию из областного бюджета на установку доения могут подать документы до 5 декабря 2017 года. «Хозяйствам возместят стоимость приобретенной установки в сумме, равной стоимости приобретения, но не более 7 тыс. грн за единицу. Получить такую компенсацию хозяйства, содержащие 3 и более коров, имеют право один раз в 5 лет»,- сообщают в облгосадминистрации.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации. За подробной информацией о получении дотации обращаться в управление агропромышленного развития ЖОДА по адресу: площадь Королева, 3/14, телефон: (0412) 47-47-50.

Напомним, что в июле этого года компенсацию за приобретение установок доения уже получили 30 жителей Житомирщины по 5,3 — 7 тыс. грн на хозяйство.

Получили возмещение 15 хозяйств в Любарском, 6 - в Новоград-Волынском районах, по 3 хозяйства – в Бердичевском, по 2 – в Андрушевском и Радомышльской, по 1 – в Коростышевском и Олевском районах.

Как сообщал УНИАН, 22 августа председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич посетил семью Андрощуків в Любарском районе – одно из 30 семей, которые получили средства из областного бюджета за установку доения.