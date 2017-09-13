Россия может ограничить импорт сахара из Беларуси и Казахстана

Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана, поскольку эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России, сообщают Ведомости со ссылкой на заявление главы российского Минсельхоза Александр Ткачев.

Читайте такжеЭксперты подсчитали потери россиян от продуктового эмбарго

"Основной поставщик тростникового сахара-сырца в мире – Бразилия: на нее приходится больше половины мировой торговли сахаром, замечает ведущий эксперт российского Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов. Импорт сахара в Россию ограничен пошлиной: $140–250 за тонну сырца и $340 – белого сахара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России много своего сахара: в 2017 году будет произведено 6,5 миллиона тонн при потреблении около 5,8 миллиона тонн (данные Минсельхоза РФ). "С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки [700 тысяч тонн], которые мы должны вывезти. С другой – недобросовестная политика партнеров, Беларуси и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран", – отметил министр, добавив, что это давит на рынок – с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 килограмм.

В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, указывает Ткачев, российские предприятия в убытках – многие в предбанкротном состоянии. По его словам, Министерство сельского хозяйства РФ должно принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

По данным Росстата, за первое полугодие Россия импортировала 130 тысяч тонн белого сахара из стран СНГ. В основном это Беларусь, указывает Иванов и подтверждают данные Белстата. Все страны ЕАЭС должны проводить единую политику торговли, говорит он, но в России много лет заградительная пошлина на импорт и по сахару нет льготных режимов, а у других стран они есть. Проблема существует давно, но в этом году она, как никогда, актуальна из-за снижения мировых цен (на 30% – Союзроссахар), а также рекордного производства в России.