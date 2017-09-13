Парламентский комитет по вопросам аграрной политики будет предлагать на следующий год заложить в бюджете 3-4 миллиарда на поддержку аграриев

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики будет предлагать на следующий год заложить в Госбюджете 3-4 млрд грн на поддержку аграриев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга на выездном заседании комитета, которое состоялось на базе «Бучачагрохлібпром», сообщил член комитета Сергей Лабазюк.

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По его данным, особое внимание будет на поддержку садоводства и животноводства.

«В этом году в бюджете заложили 75 млн грн на возмещение закладки молодых садов и строительства комплексов. Но эти средства идут на то, чтобы погасить долги прошлых периодов по этой программе. В общем нужно 150 млн грн, чтобы погасить долги. Чтобы вернуться на темпы 2012 года, нужно 500 тыс грн. Но уже увидели, что государство, инвестируя в садоводство, скажим 200-300 млн в год, эти средства возвращает через 3 года в виде налогов. Эти инвестиции не проедаются, они создают новые рабочие места и затем возвращаются», – отметил Лабазюк.

По его данным, на следующий год комитет предлагает заложить в Госбюджете на поддержку садоводства не менее 1 млрд грн. Эти средства пойдут на развитие питомников, на создание перерабатывающих комплексов и комплексов по хранению выращенной продукции, а также посадку новых садов.

«Аграрии за 7 месяцев 2017 года уплатили в бюджет 9 млрд грн. Почему не вернуть 1-2 млрд грн обратно в отрасль, которая является локомотивом экономики, которая постоянно развивается и создает рабочие места», – говорит Лабазюк.

Он добавил, что еще ориентировочно 1 млрд грн комитет предлагает направить на поддержку животноводства.

«В отрасли животноводства работала программа частично компенсации за приобретенное племенное поголовье, а также за созданные фермы. Не надо ночного придумывать, эти программы нужно вернуть. Сумма должна быть 500 тыс. грн–1 млрд. Предлагать от комитета на поддержку аграриев в следующем Госбюджете в целом заложить 3-4 млрд грн. Частично эти средства должны быть направлены на удешевление кредитов для агропроизводителей. Эта программа действовала и она в свое время дала возможность им брать посильные кредиты, закупать технику, инвестировать и развиваться», – отметил нардеп.

В общем сегодня члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений совместно с председателем Тернопольской ОГА Степаном Барной осмотрели предприятия местного агрария Петра Гадза. В частности, они побывали на молочно-животноводческом комплексе «Бучачагрохлібпром», где ознакомились с уходом за крупным рогатым скотом, а также посмотрели как происходит механизированный надой молока.

Гадз рассказал, что удерживает 8 тыс. голов рогатого скота, на ферме ежедневно надаивают 175 т молока. Средняя заработная плата на ферме составляет 12 тыс. грн.

Также делегация осмотрела молочный кооператив «Бучачікопродукт», яблочный сад и холодильные оборудования фермерского хозяйства «Гадз».

Гадз попутно поблагодарил председателя ОГА за поддержку и конструктивный диалог.

Тернопольская область является аграрным регионом, поэтому очень важно поддерживать аграриев, чтобы они работали, развивались, ведь благодаря им растет экономический потенциал страны в целом и области в частности. Сельские хозяйства составляют 60% валового внутреннего продукта области. Тернопольщина несколько раз подряд входит в тройку областей-лидеров с наибольшей урожайностью зерновых культур и приоритетным направлением развития области является садоводство», – отметил Барна.