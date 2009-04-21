Участники рынка: хлеб не подорожает

Цена на хлеб в Украине останется стабильной до нового урожая зерна. Такое мнение высказал в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН президент компании «Хлебные инвестиции» Юрий ТРЫНДЮК.

По его словам, на сегодняшний день ситуация со стоимостью всех составляющих производства относительно стабильная. «На сегодня планов по повышению цен на хлебобулочные изделия нет. Мука «стоит на месте», цена на нее особо не растет, а если и растет, то незначительно. Мы понимаем, что есть переходящий остаток зерна к следующему урожаю, поэтому не боимся повышения цен на сырье, поскольку оно останется», – сказал Ю.ТРЫНДЮК.

Кроме того, по словам собеседника агентства, на цену хлеба сегодня влияет курс доллара. «Второй показатель – это курс доллара, поскольку у многих производителей кредиты в иностранной валюте. Но с долларом сейчас стабильность, он даже немного упал, поэтому этот фактор не будет влиять», – сказал он.

«В принципе, к кризисным моментам хлебопеки уже адаптировались. Если ситуация будет такой, как сейчас, мы не будем наблюдать подорожания хлеба до нового урожая. То есть я могу констатировать, что до сентября роста цен на хлебобулочные изделия не будет», – сказал Ю.ТРЫНДЮК.

При этом на вопрос относительно уровня цен после нового урожая он затруднился ответить. «Мы пока не знаем. Если бы у нас работали спотовые и фючерсные биржи, можно было бы прогнозировать, какие контракты и по какой цене подписаны. А этого у нас нет. Мы можем предполагать, что урожай будет большой, исходя из этого цены не поднимутся, но многое зависит от погодных условий», – добавил Ю.ТРЫНДЮК.