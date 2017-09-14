Экспорт молочных продуктов из Украины увеличился в 5 раз

Экспорт молочных продуктов из Украины в июле 2017 года в денежном выражении составил 23,6 млн долл., что в 5 раз больше, чем в июле прошлого года, говорится на сайте Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

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Согласно сообщению, в июле традиционно главными экспортными группами оставались сливочное масло (41% экспортной выручки), молоко и сливки сгущенные (36%). Экспорт сыров принес 11% выручки, молочной сыворотки - 8%, молока и сливок несгущенных - 3%, кисломолочной продукции - 1%.

Согласно сообщению, первенство в экспорте сухого молока и сливок в июле принадлежало трейдинговой компании «ТЭП «Вертикаль» (13,5% экспорта в натуральном выражении). За ней следуют «Винницкий молочный завод «Рошен» (10,9%), «Белоцерковская агропромышленная группа» (7,5%), «Ружин-молоко» (5,3%) и «Веселиновский завод сухого обезжиренного молока» (4,1%). Таким образом, пять крупнейших экспортеров обеспечили 41,3% поставок сухого молока и сливок за границу в июле.

В ТОП-5 экспортеров масла входят «ВМЗ «Рошен» (11%), «Староконстантиновский молочный завод» (8,1%), «Радивиловмолоко» (6%), «Альма-Вита» (5,5%), «Тернопольский молокозавод» (5,3%). Эти компании обеспечили 35,9% экспорта масла.

Пять основных экспортеров сыра в июле отгрузили за границу почти 80% всего объема поставок из Украины. В частности, «Бель Шостка Украина» - 31,6%, «Комо-Экспорт» - 21,4%, «Милкиленд Интермаркет» - 9,5%, «Лакталис-Украина» - 9,2%, «Клуб Сыра» - 8,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тыс. тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% – до 10,5 тыс. тонн, сливочного масла – на 2,5%, до 12,1 тыс. тонн, а сгущенного молока и сливок – сократился на 17,6%, до 51,9 тыс. тонн.